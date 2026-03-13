Este viernes, en el Estadio Tierra de Campeones, Cobreloa ratificó su gran inicio de temporada y consiguió un triunfo clave como visitante tras derrotar por 2-1 a Deportes Iquique en el inicio de la cuarta fecha de la Primera B 2026.

El equipo dirigido por César Bravo golpeó temprano en el partido gracias a Sebastián Zúñiga (12′), quien convirtió de penal para poner en ventaja a los “Loínos”.

Minutos después, a los 24’, Gustavo Gotti amplió la ventaja para la visita, dejando el marcador 2-0 y obligando a los locales a salir en busca del descuento.

La reacción de Iquique llegó apenas tres minutos más tarde. A los 27’, Agustín Venezia descontó para el cuadro celeste y volvió a meter a su equipo en el partido.

En la segunda fracción, el conjunto de Rodrigo Guerrero adelantó sus líneas y salió con todo en busca del empate. Sin embargo, los de Calama supieron resistir hasta el final del encuentro, aun después de la expulsión por doble amarilla de Cristian Insaurralde (76′), para quedarse con tres unidades de otro en el norte.

Con este resultado, Cobreloa llegó a los 10 puntos y es el nuevo líder de la Primera B, a la espera del duelo de Deportes Puerto Montt, que tiene nueve unidades y lo puede superar en caso de vencer a Santa Cruz. Por su parte, Deportes Iquique bajó al quinto lugar con 5 unidades.

El próximo desafío de los “Naranjas” será ante Magallanes en el estadio Zorros del Desierto, el próximo lunes 23 de marzo a partir de las 20:30 horas. En tanto, los “Dragones Celestes” deberán visitar a Deportes Copiapó el domingo 22 desde las 18:00 horas.