El sábado pasado, en la Liga Argentina ocurrió un episodio que rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó un fuerte repudio generalizado. Rosario Central recibió a Banfield por la fecha 11 en un clima que todavía celebraba la reciente victoria en el clásico rosarino, y que terminó cruzando todos los límites éticos.

Los hechos ocurrieron en el primer tiempo del encuentro, cuando desde una de las tribunas colmadas de hinchas locales, comenzaron a llover sobre el césped muñecas y bebés inflables con la camiseta de su histórico rival, Newell’s Old Boys.

El partido debió ser detenido durante varios minutos mientras el personal de seguridad y empleados del club intentaron retirar los objetos, que seguían cayendo ante las burlas y gestos obscenos de un sector de la hinchada.

Esta acción fue interpretada no solo como una falta de respeto deportiva, sino como una manifestación de violencia de género y una sexualización denigrante hacia el género femenino. En redes sociales, miles de usuarios señalaron que utilizar la imagen de una mujer sometida para ilustrar “supremacía” sobre otro equipo es una práctica que ya no debería tener lugar en los estadios.

“¿Todo es válido dentro del folclore del fútbol? Racismo, homofobia, xenofobia, cultura de la violación”; “Este caso puede considerarse denigrante hacia la mujer”; “El día que maduren y comprendan las consecuencias de la misoginia internalizada que tienen, vamos a ser un mundo mejor”; “Cultura de la violación totalmente normalizada. ¿No piensan sancionar a estos tipos?”, fueron algunos de los comentarios a través de la plataforma X.

En cuanto a esto último, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe aseguró al medio La Nación que este lunes se abrió un expediente sobre este hecho y que ya “se está evaluando la sanción” que recibirá el club en que hoy militan Ángel Di María y el chileno Vicente Pizarro.