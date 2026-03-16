Darío Osorio sigue consolidándose como uno de los nombres más relevantes del fútbol chileno en el “Viejo Continente”. Luego de una temporada donde fue pieza clave para la obtención del título de liga, el joven atacante formado en Universidad de Chile ha mantenido un nivel de regularidad que lo tiene hoy bajo la lupa de las principales ligas europeas y con su lugar en la selección chilena tras el reciente llamado de Nicolás Córdova.

Este último fin de semana, el oriundo de Hijuelas alcanzó una marca significativa al cumplir su partido número 100 con la camiseta del Midtjylland.

El hito se produjo durante el encuentro frente al Nordsjælland, válido por la Superliga danesa. Antes del inicio del compromiso, los dirigentes de los “Lobos” realizaron un homenaje para reconocer al extremo, quien se ha transformado en un baluarte del ataque desde su llegada a la institución.

En estos 100 encuentros disputados, el seleccionado nacional registra buenas estadísticas en comparación con la realidad de los chilenos que migran al fútbol europeo. Con 21 goles y 15 asistencias en su cuenta personal, Osorio no solo ha aportado números, sino también un desequilibrio individual que ha sido elogiado recientemente por su entrenador, Mike Tullberg: “Lo que está haciendo ahora es de un nivel muy alto", expresó el DT.

Como dato complementario, en la última década, alcanzar esta cifra en un solo club europeo se ha transformado en un sello para el futbolista chileno, destacando nombres como Alexis Sánchez en Arsenal e Inter de Milán, Charles Aránguiz en Bayer Leverkusen, Guillermo Maripán en el Mónaco, Arturo Vidal en el Bayern Múnich, Gary Medel y Erick Pulgar en el Bologna.

De esta manera, Darío Osorio es el primero que no pertenece a la generación dorada en alcanzar esta marca, y como manera de reconocimiento, el Midtjylland aprovechó la ocasión para publicar un video especial en sus redes sociales, donde el propio jugador eligió y analizó sus cinco mejores goles con el club, destacando varios remates de media distancia que ya se han vuelto su sello personal en el fútbol escandinavo.