La imagen que todos comentan en la Primera B: de lo más insólito del año en el fútbol chileno

El partido entre Deportes Recoleta y Unión San Felipe, que dio inicio a la cuarta fecha de la Primera B 2026, dejó una de las imágenes más insólitas de la actual temporada en el fútbol chileno.

En pleno compromiso, un hincha fue captado viendo el duelo desde el techo de una de las casas aledañas al Estadio Municipal de Recoleta, desafiando las condiciones de altura y seguridad mientras seguía cada jugada con atención.

La fotografía fue viralizada por el sitio Primera B Chile, generando todo tipo de reacciones. “Folklore” y “La Magia de Recoleta”, fueron algunos de los comentarios de los hinchas sobre la curiosa escena.

En lo futbolístico, Recoleta logró imponerse por 2-0 a Unión San Felipe, resultado que le permitió escalar al tercer lugar de la tabla con 9 unidades, igualando a Puerto Montt, que tiene un partido pendiente, y quedando a solo un punto del líder Cobreloa.

Por su parte, el “Uní Uní” quedó relegado en la octava posición con 4 puntos, alejándose de la lucha por los primeros lugares.