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Estudio advierte que estas drogas ilícitas pueden triplicar el riesgo de ACV en menores de 55 años

El análisis, que revisó datos de más de 100 millones de personas, identificó sustancias asociadas a un mayor riesgo de accidente cerebrovascular.

Javiera Rivera

Estudio advierte que esta droga ilícita puede triplicar el riesgo de ACV en menores de 55 años

Estudio advierte que esta droga ilícita puede triplicar el riesgo de ACV en menores de 55 años / Cinefootage Visuals

Un amplio análisis científico concluyó que el consumo recreativo de ciertos tipos de drogas está asociado a un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV), especialmente en personas menores de 55 años.

La investigación, liderada por expertos de la University of Cambridge y publicada en la revista International Journal of Stroke, analizó datos de más de 100 millones de personas provenientes de estudios previos sobre consumo de drogas y salud.

Los resultados muestran que las anfetaminas presentan el mayor riesgo. Según el análisis, su consumo más que duplica la probabilidad de sufrir un ACV en adultos y casi la triplica en menores de 55 años.

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Además, aumenta en 137% el riesgo de ACV isquémico y en 183% el de tipo hemorrágico.

La autora principal del estudio, Megan Ritson, señaló que los resultados entregan “evidencia convincente” de que estas sustancias pueden actuar como factores de riesgo causales para el accidente cerebrovascular.

El estudio también encontró que el consumo de cocaína casi duplica el riesgo de ACV, mientras que el cannabis se asocia a un aumento más moderado, pero igualmente significativo.

Los investigadores advierten que el riesgo puede variar según factores como la cantidad y duración del consumo, además de características individuales como la genética o el estilo de vida.

Sin embargo, destacan que el uso de drogas ilícitas es un factor prevenible que puede aumentar el riesgo de ACV, incluso en adultos jóvenes.

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