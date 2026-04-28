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A una fecha del final: ¿qué necesitan Ben Brereton y Marcelino Núñez para ascender a la Premier League?

El volante formado en la UC podría ascender directamente a la máxima categoría, mientras que el delantero chileno-inglés va por una última opción para meterse en los playoffs.

Javier Catalán

Getty Images

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La Championship, Segunda División del fútbol inglés, pondrá fin a su fase regular este sábado 2 de mayo y dos chilenos luchan por conseguir el ascenso a la Premier League.

Se trata de Marcelino Núñez y Ben Brereton Díaz, quienes en la última jornada se jugarán todo para subir a la mejor liga del mundo.

En el caso del volante del Ipswich Town (81 puntos), tiene la primera opción para quedarse con el segundo lugar de la tabla y lograr el ascenso directo a la Premier League.

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Para ello, necesitará que Millwall (80 puntos) no gane su encuentro ante Oxford United. Si eso ocurre, su ascenso estará asegurado. En cambio, si “The Lions” ganan, el equipo de Núñez estará obligado a vencer a Queens Park Rangers, ya que el empate no le alcanzaría.

Por otro lado, Brereton necesitará prácticamente un milagro para conseguir el último cupo a los playoffs con el Derby County (69 puntos).

El delantero deberá esperar que tanto Wrexham (70 puntos) como Hull City (70 puntos) pierdan sus partidos ante Middlesbrough y Norwich City, respectivamente. Si se dan esos resultados, le bastará con empatar frente a Sheffield United para quedarse con el sexto puesto por diferencia de goles.

En cambio, si Norwich y Hull empatan, el Derby estará obligado a ganar ante los “Blades”. Si alguno de sus rivales gana, Brereton no tendrá opciones de alcanzar los playoffs.

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