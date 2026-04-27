Audax Italiano da inicio a la participación chilena en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Sudamericana / MAURO PIMENTEL

Tras una semana de descanso, con foco en los torneos locales, la acción de la Copa Libertadores y Sudamericana volverá con la disputa de la tercera fecha de la fase de grupos.

La acción arrancará este martes 28 de abril, con Coquimbo Unido visitando a Tolima por la Libertadores; mientras que Audax Italiano hará lo propio ante Barracas Central y O’Higgins recibirá a Boston River en Copa Sudamericana.

En tanto, el miércoles 29 de abril, Universidad Católica jugará en Ecuador por Copa Libertadores y Palestino jugará en La Cisterna ante Gremio por Copa Sudamericana.

Semana 3 para los equipos chilenos en Libertadores y Sudamericana

Los partidos de equipos chilenos, los podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de ESPN Premium, CHV, DirecTV y la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Martes 28 de abril

20:00 hrs | Barracas Central vs. Audax Italiano | Estadio Florencio Sola | ESPN y Disney+

22:00 hrs | Tolima vs. Coquimbo Unido | Estadio Manuel Murillo Toro | ESPN y Disney+

22:00 hrs | O’Higgins vs. Boston River | El Teniente | ESPN y Disney+

Miércoles 29 de abril

20:00 hrs | Barcelona vs. Universidad Católica | Monumental de Guayaquil | Chilevisión, ESPN y Disney+

20:30 hrs | Palestino vs. Gremio | Municipal de La Cisterna | DirecTV