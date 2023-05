Chofer de micro da positivo a consumo de anfetaminas tras control policial en Calera de Tango

La mañana de este jueves, en medio de una fiscalización vehicular de Carabineros en Calera de Tango, Región Metropolitana, un chofer de un bus interurbano dio positivo al consumo de anfetaminas.

En concreto, la acción policial conjunta al Ministerio de Transportes, la cual es realizada de forma aleatoria, permitió indicar a este conductor quien transportaba a personas bajo los efectos de las drogas.

El narcotest

De acuerdo a lo recogido por Tú Día de Canal 13, programa que logró captar el momento en vivo, carabineros al fiscalizar a este chofer de micro, procedieron a ejecutar un narcotest, el cual dio positivo al consumo de anfetaminas.

“Lo que el narcotest detecta son todas sustancias que sean ilícitas o que no estén autorizadas para el consumo propio, todo debe estar bajo receta médica en este tipo de medicamentos”, señaló al medio citado el comandante Matus de Carabineros.

“El llamado a los conductores que estén ingiriendo algún tipo de medicamentos que contengan este tipo de sustancia, la idea es que porten algún certificado médico y puedan demostrar que su consumo es lícito, por lo tanto, no va a ser multado y va a demostrar que no lo consume por otra circunstancia que no sea médica”, agregó el policía.

En tanto, durante el mismo procedimiento preventivo se logró individualizar a una mujer que transportaba bolsas de basura llenas de medicamentos, los cuales tenían su destino en la venta ilegal en ferias.