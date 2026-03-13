Cómo crear el ambiente ideal en el hogar para que los niños duerman mejor (y aprendan más) / Donald Iain Smith

En el marco del Día Mundial del Sueño, especialistas en educación inicial advirtieron que el descanso cumple un rol clave en el aprendizaje durante la primera infancia.

Por ello, destacan la importancia de generar en el hogar un ambiente adecuado que permita a los niños dormir bien y favorecer su desarrollo.

Expertos de la red educativa Cognita explican que los niños entre 3 y 5 años deberían dormir entre 10 y 13 horas al día, considerando tanto el sueño nocturno como las siestas.

Durante ese tiempo, el cerebro procesa experiencias recientes y consolida habilidades vinculadas al lenguaje, la memoria, la regulación emocional y la coordinación motora.

Claves para crear un buen ambiente de sueño en casa

Según los especialistas, el hogar cumple un rol fundamental en la creación de rutinas que permitan que los niños lleguen descansados al jardín infantil o al colegio. Por ello, recomiendan implementar algunas prácticas sencillas que ayudan a regular el sueño:

Aprovechar la luz natural en la mañana

Abrir las cortinas al comenzar el día permite que el organismo reconozca que la jornada inició y favorece la regulación natural del ciclo de sueño.

Establecer un ritual antes de dormir

Actividades tranquilas como leer cuentos, conversar o escuchar música suave al menos una hora antes de acostarse ayudan a que el cuerpo se prepare para el descanso.

Mantener horarios estables

Respetar horarios de sueño y de siesta, incluso durante los fines de semana, evita cambios bruscos en la rutina que puedan afectar el descanso.

Los especialistas advierten que la falta de hábitos de sueño consistentes puede generar una brecha entre el potencial de aprendizaje de los niños y su desempeño cotidiano en el aula.

En ese sentido, subrayan que priorizar el descanso no solo es una medida de bienestar, sino también una herramienta clave para apoyar el desarrollo y el aprendizaje en los primeros años de vida.