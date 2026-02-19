Alza histórica en consumo de cocaína en el Biobío: estudio de aguas residuales revela las drogas que se consumen en la zona

Durante los últimos dos años, un estudio científico realizado en la Región del Biobío reveló un fuerte aumento en el consumo de cocaína y una marcada disminución en el uso de cannabis, a partir del análisis sistemático de aguas residuales.

En concreto, la investigación, desarrollada por Biobío Sentinel y publicada en la revista Journal of Hazardous Materials, mostró que el consumo de cocaína se incrementó en más de un 1.000% entre 2022 y 2024.

El trabajo fue liderado por la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Universidad Mayor, y se basó en el análisis de 3.198 muestras recolectadas semanalmente en 33 plantas de tratamiento de aguas servidas del Biobío, entre septiembre de 2022 y agosto de 2024.

Según los resultados, mientras la cocaína mostró un alza sostenida durante el período, el cannabis registró una caída superior al 90% , según consignó el portal especializado Cooperativa Ciencia.

Además, la investigación detectó la aparición progresiva de ketamina, sustancia que no era identificable al inicio del estudio y que comenzó a presentarse de forma constante en distintas localidades.

El análisis también evidenció una asociación entre los niveles de cocaína y ketamina, lo que sugiere posibles patrones de co-consumo. El mayor uso de estas sustancias se concentró en zonas urbanas y periurbanas, con variaciones según la época del año.

El estudio utilizó la metodología conocida como Epidemiología Basada en Aguas Residuales, que permite estimar el consumo poblacional de drogas sin depender de encuestas ni de declaraciones personales, entregando información objetiva y casi en tiempo real.