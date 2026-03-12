Qué se necesita para mejorar la rehabilitación tras un ACV en Chile, según especialistas / utah778

El ataque cerebrovascular (ACV) es la segunda causa de muerte en Chile y afecta a más de 35 mil personas cada año. Ante este escenario, especialistas plantean que uno de los principales desafíos es fortalecer la rehabilitación.

Con ese objetivo, académicos de la Universidad de Chile elaboraron un documento que revisa políticas públicas y propone recomendaciones para avanzar hacia una guía clínica nacional de rehabilitación tras un ACV.

Según datos del Ministerio de Salud, en el país muere una persona cada hora por esta condición. Y si bien Chile ha desarrollado políticas que han permitido mejorar la atención, expertos advierten que aún existen brechas.

La subdirectora del Departamento de Fonoaudiología de la Universidad de Chile, Lilian Toledo, explica que un ACV ocurre cuando se interrumpe bruscamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que provoca falta de oxígeno y daño cerebral.

Esto puede derivar en secuelas como debilidad en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o problemas para tragar. Además, señala que muchos casos están asociados a factores de riesgo modificables, como el tabaquismo.

Entre las principales medidas para mejorar la rehabilitación, los especialistas destacan la necesidad de contar con una guía clínica nacional que establezca estándares claros para el tratamiento.

También proponen fortalecer la atención en Unidades de Tratamiento de Ataques Cerebrovasculares (UTAC), donde el manejo especializado mejora el pronóstico de los pacientes.

Otra recomendación clave es iniciar la rehabilitación lo antes posible. “Mientras más se retrasa el abordaje médico, mayores pueden ser las secuelas”, advierte el fonoaudiólogo y magíster en Salud Pública Daniel Larenas.

El documento también plantea la importancia de coordinar mejor los distintos niveles del sistema de salud para asegurar la continuidad del tratamiento, además de reforzar la información a pacientes y familias sobre la necesidad de mantener los procesos de rehabilitación.

Incluso, se sugieren visitas domiciliarias y adaptaciones en los lugares de trabajo para facilitar la reintegración social y laboral de quienes han sufrido un ACV.

Según estimaciones, entre el 40% y el 50% de las personas que experimentan un ataque cerebrovascular quedan con secuelas moderadas o severas, lo que hace clave fortalecer las estrategias de rehabilitación para mejorar su calidad de vida.