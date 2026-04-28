Neymar no pudo quitarle el invicto a Gustavo Álvarez en San Lorenzo / Agencia Getty

Este martes, el San Lorenzo de Gustavo Álvarez tenía un duro escollo por la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

Esto pues el elenco trasandino recibió en el Nuevo Gasómetro al Santos de Neymar.

El astro brasileño fue titular y jugó todo el encuentro, donde los “Gauchos de Boedo” abrieron la cuenta con tanto de Alexis Cuello al minuto 27, pero Gabriel Barbosa igualó para el “Peixe”, decretando el 1-1 final.

¡LA ARMÓ NEYMAR Y LA TERMINÓ GABIGOL! El astro brasileño tocó con Rollheiser y el argentino asistió de taco a Gabriel Barbosa para que defina en el 1-1 del Santos ante San Lorenzo en la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/0tSxC3QMly — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

“En los primeros minutos nos costó acostumbrarnos al ritmo y después empezamos a dominar, nos pusimos en ventaja merecidamente, pero el rival emparejó. Terminamos mejor desde lo territorial, pero sin claridad”, recalcó Gustavo Álvarez tras el encuentro.

Por supuesto, la magia de Ney no faltó y nos regaló un par de lujos en el Nuevo Gasómetro. pic.twitter.com/X7Dqcw6tca — SportsCenter (@SC_ESPN) April 29, 2026

Con la igualdad, San Lorenzo se ubica como líder del grupo D en la Copa Sudamericana con 5 unidades.

Ese rendimiento del elenco azulgrana se extiende positivamente desde que Gustavo Álvarez, pues el ex DT de la U de Chile no ha perdido en lo que va de su estadía en Argentina, acumulando tres empates y cinco victorias, con apenas 3 goles en contra.