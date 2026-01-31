;

Nuevo estudio internacional permite medir cuándo el consumo de marihuana es excesivo

El objetivo de la herramienta es diferenciar entre un consumo ocasional y un consumo problemático.

Nuevo estudio internacional permite medir cuándo el consumo de cannabis es excesivo

Bastan unos pocos porros a la semana para marcar la diferencia, al menos si se mide en miligramos de THC o tetrahidrocannabinol, uno de los compuestos de la planta de marihuana.

Un nuevo estudio liderado por la investigadora Rachel L. Thorne y su equipo ofrece por primera vez umbrales concretos que indican a partir de qué dosis semanal aumenta de forma notable el riesgo de desarrollar un trastorno por consumo de cannabis.

Thorne es psicóloga e investigadora en adicciones en la Universidad de Bath, en Reino Unido. El estudio se publicó el lunes, 12 de enero de 2026, en la revista científica de la Society for the Study of Addiction.

¿Cuánto THC por semana resulta crítico?

En el estudio participaron 85 adolescentes de entre 16 y 17 años y 65 adultos de entre 26 y 29, todos ellos consumidores de cannabis en el último año. Una “unidad de THC” se fijó en 5 miligramos.

Con esta unidad de medida, se pueden hacer comparaciones, de manera similiar al procedimiento utilizado para comparar bebidas diversas en el ámbito del alcohol.

A partir del análisis, los investigadores definieron umbrales que permiten distinguir entre un consumo no problemático y un trastorno por consumo de cannabis.

El trastorno aparece cuando una persona ya no puede controlar bien su consumo y sigue fumando, pese a problemas claros en su vida cotidiana.

Es habitual que se descuiden obligaciones en la escuela, el trabajo o la familia, y que aparezcan síntomas de abstinencia —como inquietud o trastornos del sueño— al intentar dejarlo.

En adolescentes, el umbral se situó en torno a seis unidades de THC por semana, es decir, unos 30 miligramos; en adultos, en algo más de ocho unidades, unos 40 miligramos semanales.

Para trastornos de moderados a graves, los valores fueron aún más altos. El único consumo completamente libre de riesgos es la abstinencia, subraya el equipo investigador.

