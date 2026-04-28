“Impresentable”: Republicanos ofician al Gobierno por llegada de Cordero a academia de Carabineros

Este martes, diputados del Partido Republicano oficiaron al Gobierno para exigir explicaciones por la incorporación del exministro Luis Cordero como docente en la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros.

El requerimiento fue dirigido al Ministerio de Seguridad Pública y al general director de Carabineros de Chile, con el fin de aclarar la llegada del exsecretario de Estado al recinto, pocos días después de dejar el cargo.

En el oficio, los parlamentarios solicitaron una serie de antecedentes sobre el proceso de contratación, incluyendo la asignatura que impartirá, los criterios de selección utilizados, si existió concurso público y qué otros postulantes fueron considerados.

Además, pidieron detalles sobre su contrato, remuneración, carga horaria y eventuales restricciones para emitir opiniones políticas.

Las críticas fueron lideradas por el diputado Sebastián Zamora, quien calificó la designación como “impresentable” y cuestionó el rol que tuvo Cordero en el Gobierno del presidente Gabriel Boric.

“Es impresentable que el exministro haya sido contratado para formar altos oficiales”, sostuvo, apuntando a una supuesta contradicción política.

En la misma línea, la diputada Chiara Barchiesi calificó la situación como “curiosa e inoportuna”, advirtiendo sobre el riesgo de que las instituciones públicas se transformen en espacios para reubicar exautoridades.

Por su parte, las diputadas Javiera Rodríguez y Valentina Becerra pusieron énfasis en la necesidad de transparencia en el proceso, especialmente considerando el impacto que tendría en la formación de futuros oficiales.

Hasta ahora, desde el Ejecutivo no se ha entregado una respuesta pública al oficio, mientras el caso abre un nuevo foco de tensión política en torno a los nombramientos en organismos del Estado.