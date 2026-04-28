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VIDEO. Atleta sufrió infarto en la Maratón de Santiago 2026 y reveló dramático relato: “No sé cómo llegué...”

“La gente eufórica solo gritaba, creo que no se daban cuenta que venía mal”, relató la chilena.

Felipe Romo

Atleta sufrió infarto en la Maratón de Santiago 2026 y reveló dramático relato: “No sé cómo llegué...”

La Maratón de Santiago 2026 fue un gran éxito deportivo con alrededor de 33 mil asistentes que llevaron a participar de la carrera, con los atletas chilenos siendo protagonistas en los podios.

Sin embargo, no todo fueron medallas, con la corredora nacional Karen Valencia quien dejó una increíble anécdota, quien participó en los 42K y relató en conversación con BioBío, contó que sufrió un infarto durante el evento.

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Comencé a sentir mal en el kilómetro 27, pero pensé que era normal (…) Cuando estaba cerca del km 32 comenzó a faltarme el aire. Ahí se suponía que venía la bajada pero yo no podía repuntar. Me sentía ahogada”, relató la atleta.

Valencia describió que sintió un “dolor en el pecho costado izquierdo” con una “sensación fría” en su brazo izquierdo, que posteriormente se le durmió.

La gente eufórica solo gritaba, creo que no se daban cuenta que venía mal. Pensé ‘si me paro aquí, nadie me ayudará. Voy a terminar' (…) Me afirme de una reja y un amigo que había llegado recién me afirmó y pidió ayuda”, afirmó.

La chilena terminó su historia diciendo que “no recuerda los últimos dos kilómetros de la carrea” y que “no sabe cómo la termino”.

Las secuelas del infarto que sufrió Karen Valencia durante el Maratón de Santiago 2026

La atleta chilena detalló que se encuentra en recuperación tras este episodio en su casa, y abordó en cómo esto podría afectar a próximas instancias.

Lo más probable que no pueda volver a correr maratón, sólo hasta 21K pero no sé a qué intensidad”, cerró.

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