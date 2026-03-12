Este alimento habría protegido a los japoneses de la radiación tras la bomba atómica en Nagasaki / Westend61

El miso, una pasta fermentada de soya muy común en la cocina japonesa, podría tener efectos protectores frente a la radiación, según investigaciones relacionados con el bombardeo atómico de Nagasaki en 1945.

Tras la explosión de la bomba nuclear, médicos japoneses observaron que algunos pacientes expuestos no desarrollaron los síntomas agudos de radiación que se esperaban.

Uno de los casos más citados es el del médico Tatuichiro Akizuki, quien trabajaba en un hospital ubicado a cerca de un kilómetro del epicentro de la explosión.

Según registros históricos, ni él ni su equipo médico ni sus pacientes desarrollaron enfermedad aguda por radiación. Akizuki atribuyó este hecho a su dieta diaria, que incluía sopa de miso con algas wakame.

El médico fue uno de los primeros en sugerir que el miso podría tener propiedades radioprotectoras, una hipótesis que posteriormente fue explorada en estudios experimentales.

Investigaciones realizadas en animales encontraron que el miso podría ayudar a reducir algunos efectos de la radiación, aunque los científicos señalan que para observar estos beneficios el alimento debe consumirse con regularidad.

Además, estudios en ratones han mostrado que ciertos compuestos del miso, como la genisteína, podrían ayudar a frenar el crecimiento de algunos tumores al bloquear el flujo sanguíneo hacia las células cancerosas.

Más allá de sus posibles efectos frente a la radiación, el miso también destaca por sus propiedades nutricionales. Es rico en proteínas y bacterias beneficiosas para la digestión.

Aunque los expertos advierten que se necesitan más estudios para confirmar plenamente estos efectos en humanos, el miso continúa siendo considerado un alimento con potenciales beneficios para la salud.