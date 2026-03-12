;

“Nunca he intentado matar a mi papá”: Junior Playboy lanza feo palo a Nano Calderón tras expulsión de Fiebre de Baile

“Aquí está todo arreglado, los votantes, los puntos, aquí salvan a cualquiera”, criticó José Luis Concha.

Javier Méndez

“Nunca he intentado matar a mi papá”: Junior Playboy lanza feo palo a Nano Calderón tras expulsión de Fiebre de Baile

Luego de que lo expulsaran del programa Fiebre de Baile, Junior Playboy se mostró totalmente indignado.

De hecho, tras salir del estudio de grabación, entregó más de una declaración polémica a los medios del espectáculo que llegaron a Chilevisión.

Eso sí, gran parte de sus dardos fueron para Raquel Argandoña, la presidenta del jurado que tomó la decisión de sacarlo de la competencia tras un encontró con Fran García-Huidobro.

“Dinosario, lleva como 80 años en la tele; váyase a criar a sus nietos. Dejen a la gente que trabaje tranquila“, lanzó el chico reality a ”La Quintrala", mientras recorría los pasillos de la señal.

Revisa también:

ADN

En redes sociales destacaron otros “factos” lanzados por la misma voz. “Aquí está todo arreglado, los votantes, los puntos, aquí salvan a cualquiera. Siempre me agarran para el hue...”, criticó.

“Cuando recién me nombra la señora Raquel, ¿para qué lo hace? Para expulsarme del programa en vivo ¿Y su hijo? Libre... ¿De qué estamos hablando? Y habla de respeto“, cuestionó en referencia a Hernán Calderón Jr.

Gracias a Dios nunca he tenido problemas con la justicia. Yo nunca he intentado matar a mi papá, con eso les digo todo. No he matado ni siquiera una gallina de campo y vienen aquí a hincharme a mí”, disparó.

Con sus declaraciones, Junior Playboy aludió al episodio ocurrido en 2020, cuando el hijo de la comunicadora atacó a su padre con un arma blanca.

