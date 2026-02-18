;

Un adiós inesperado: conocido periodista de Chilevisión renuncia (y comparte potente mensaje en sus redes sociales)

“Orgulloso de mi trabajo, de lo que hice; espero mis papás también se hayan sentido así”, dijo Jhonatan Menares.

Javier Méndez

Chilevisión acaba de perder a una de sus figuras del departamento de prensa.

Esta semana el periodista Jhonatan Menares informó públicamente su renuncia al canal ubicado en Av. Pedro Montt.

“Solo quiero agradecer enormemente estos casi 5 años como periodista de CHV Noticias y los casi 7 años desde que llegué como un pibito practicante”, escribió el profesional en su Instagram (@monchitomenares).

En su publicación aprovechó de agradecer a sus compañeros de trabajo y a todos aquellos nombres que fueron significativos durante su paso por Machasa.

“Realmente siempre me sentí muy querido de parte de muchísima gente dentro del canal”, admitió.

Orgulloso de mi trabajo, de lo que hice; espero mis papás también se hayan sentido así. Salimos de abajo: aunque nunca nos faltó nada, nada sobraba. Hijo de costurera y obrero, proveniente de Maipú, pude llegar a trabajar en, quizá, uno de los espacios más buscados por tod@s las y los periodistas”, valoró.

Hoy dice estar tranquilo y seguro de que “se vendrán cosas mejores” a futuro.

