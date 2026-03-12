Filtran video del “ataque” de Junior Playboy a Fran García-Huidobro en “Fiebre de Baile”: por esto lo expulsaron

La noche del miércoles se vivió un episodio de alto impacto en Fiebre de Baile. Contra todo pronóstico, la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, expulsó a Junior Playboy tras un nuevo altercado en el estudio de Chilevisión.

En simple, el histórico chico reality “atacó” verbalmente a Francisca García-Huidobro en medio de una pausa comercial. De hecho, no fue el primer altercado entre ambos.

“Esto terminó mal y terminó mal después también,pasaron cosas después que, me imagino, los testigos van a contar”, explicó la conductora de Primer Plano.

Tan solo algunas horas después de la situación apareció un video donde se muestra lo que ocurrió durante la tanda comercial.

En el registro se ve a Junior caminando en bata hasta la mesa donde se ubica García-Huidobro. “¿Me quieres hinchar las pelotas?“, cuestiona el participante.

“¡Junior, ven para acá, ven ven", se escucha de fondo a Diana Bolocco, la animadora del espacio.

Aquella situación fue duramente castigada por Argandoña. “Expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de baile“, dijo algunos minutos después.

“Los jurados tratan y denigran a los participantes las veces que quieren. Sin embargo, cuando se les paran, se hacen las víctimas”, fue uno de los comentarios.

“Lejos de ser amenaza, fue una afirmación”, opinó otro usuario. “Exagerada la señora”, sumó un tercero.