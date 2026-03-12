;

“Nunca me habían amenazado”: Fran García-Huidobro rompe el silencio tras expulsión de Junior Playboy en Fiebre de Baile

“Una noche difícil, desafiante”, definió la animadora en sus redes sociales.

Javier Méndez

Luego de la polémica que se vivió la noche del miércoles en el programa Fiebre de Baile, que terminó con la inesperada expulsión de Junior Playboy de la competencia, la jurado Francisca García-Huidobro rompió el silencio.

Cabe recordar que la salida del chico reality se produjo debido a una suerte de “amenaza”. Durante comerciales se acercó a la mesa de los evaluadores para lanzar a la presentadora: “¿Me viniste a hinchar las pelotas?”.

“Una noche difícil, desafiante”, definió la miembro de Primer Plano. “La verdad es que yo desconocía absolutamente la decisión de Raquel, porque no tengo ninguna comunicación con la sala de dirección. Me sorprendió, de hecho”, relató.

“Esto terminó mal y terminó mal después también, pasaron cosas después que, me imagino, los testigos van a contar”, explicó.

Pese al conflicto, García-Huidobro aseguró que está tranquila y acostumbrada a este tipo de instancias. “No es la primera vez que me enfrento a un participante”, admitió.

Nunca me había pasado que vinieran como a amenazarme, pero ni me moví de mi asiento, ni me iba a mover. Vasco (Moulian) se puso más nervioso que yo y se lo agradezco”, continuó.

