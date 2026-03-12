;

Junior Playboy sufrió feroz porrazo tras expulsión y pataleta en Fiebre de Baile: “Terminaron de destruirlo”

La caída ocurrió cuando el participante se retiraba indignado del estudio.

Javier Méndez

Junior Playboy sufrió feroz porrazo tras expulsión y pataleta en Fiebre de Baile: “Terminaron de destruirlo”

La noche del miércoles, Junior Playboy fue expulsado del programa Fiebre de Baile en Chilevisión tras un polémico episodio vivido en comerciales.

Según relató Francisca García-Huidobro, durante la pausa Junior le habría dicho “viniste a hincharme las hueas” y aquello indignó a la presidenta del jurado, Raquel Argandoña.

“Expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de baile, dijo la autoridad de la competencia. “Señora Raquel recién me nombra, me da lo mismo... usted no es un ejemplo a seguir”, le respondió el histórico chico reality.

ADN

“Ahora entiendo a Naya Fácil cómo lo vivió. Capaz que el día de mañana me pida disculpas también”, siguió en medio del tenso momento.

Luego, Junior aseguró que le daba igual ser eliminado: “CHAO, ME DA LO MISMO”, gritó en el estudio mientras saltaba. Posteriormente, corrió a la mesa de la presidenta para decirle un par de cosas fuera de micrófono.

“Déjalo que se vaya, suficiente”, pidió García-Huidobro a Diana Bolocco, quien intentó calmar el ambiente. Ahí el participante se fue definitivamente y, para rematar, sufrió una caída que no se vio en TV.

“Terminaron de destruirlo" y “jajaja no era su día”, fueron algunas de las reacciones al clip en redes sociales.

