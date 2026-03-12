;

Expulsan a Junior Playboy de “Fiebre de Baile”: Así fue la polémica que detonó la indignación del jurado

El exchico reality quedó fuera de la competencia luego de un tenso episodio ocurrido en comerciales.

Javier Méndez

Expulsan a Junior Playboy de “Fiebre de Baile”: Así fue la polémica que detonó la indignación del jurado

Una noche marcada por la tensión se vivió este miércoles en Fiebre de baile, luego de que Junior Playboy fuera expulsado de la competencia tras un nuevo conflicto con Francisca García-Huidobro.

El momento ocurrió después de su presentación, cuando el programa fue a una pausa comercial y, según lo expuesto posteriormente en pantalla, el participante habría encarado a la jurado en su mesa.

Fue entonces cuando Raquel Argandoña, en su rol de presidenta del jurado, tomó la palabra y anunció una decisión drástica sobre la continuidad del exchico reality en el espacio de baile.

“Me vino a encarar aquí, tengo a toda esta gente (el público) de testigo... ‘¿Me viniste a hinchar las pelotas?’ me preguntó“, dijo García-Huidobro.

Revisa también:

ADN

“Muy bien, como presidenta del jurado expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de baile”, lanzó la otrora intérprete de La Quintrala.

“¿Es definitivo, Raquel?“, preguntó Diana Bolocco. ”Definitivo", afirmó ‘la jefa’.

Fiel a su estilo, Junior no se quedó silencio. “Usted no es un ejemplo a seguir para mí”, disparó contra Argandoña. Según su opinión, a él ya le habían faltado el respeto porque la presidenta no se dignaba a decir su nombre.

“Me da lo mismo”, gritó. Luego, se acercó a Argandoña para decirle unas últimas palabras fuera de micrófono. Finalmente, se quitó la bata y se retiró del lugar.

Contenido patrocinado

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

Historias fuera de protocolo: Las anécdotas más recordadas de los cambios de mando

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

¡Sorpresa!: Emilia Dides confiesa el inesperado papel que quiere cumplir en la televisión chilena

Kevin Spacey acusa a productores de &#039;House of Cards&#039; de despedirlo con &#039;argumentos falsos&#039;

Kevin Spacey acusa a productores de 'House of Cards' de despedirlo con 'argumentos falsos'

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: &#039;Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable&#039;

El nuevo drama que afecta a Marité Matus: 'Siento que la tóxica es ella. Es muy inestable'

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

¡Bienvenida nueva temporada! Ya está aquí el primer capítulo de Somos Más Que Moda el podcast de Somos La Percha

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

No es primera vez: Coté López es demandada por sus ex trabajadoras de su marca Clo

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Vinnie Paul: estas son sus 10 canciones fundamentales según Futuro

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: &#039;Va a dar penita&#039;

Dupla histórica del humor impacta a todos y anuncia su separación tras 20 años: 'Va a dar penita'

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

A días de su presentación en Lollapalooza: Candelabro lanza covers de emblemáticas canciones de Los Prisioneros y así suenan

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

Lollapalooza Chile 2026: ¿Cuánto me demoraría caminando de un escenario a otro?

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad