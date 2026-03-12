Expulsan a Junior Playboy de “Fiebre de Baile”: Así fue la polémica que detonó la indignación del jurado

Una noche marcada por la tensión se vivió este miércoles en Fiebre de baile, luego de que Junior Playboy fuera expulsado de la competencia tras un nuevo conflicto con Francisca García-Huidobro.

El momento ocurrió después de su presentación, cuando el programa fue a una pausa comercial y, según lo expuesto posteriormente en pantalla, el participante habría encarado a la jurado en su mesa.

Fue entonces cuando Raquel Argandoña, en su rol de presidenta del jurado, tomó la palabra y anunció una decisión drástica sobre la continuidad del exchico reality en el espacio de baile.

“Me vino a encarar aquí, tengo a toda esta gente (el público) de testigo... ‘¿Me viniste a hinchar las pelotas?’ me preguntó“, dijo García-Huidobro.

“Muy bien, como presidenta del jurado expulso a don José Luis Concha de la competencia de Fiebre de baile”, lanzó la otrora intérprete de La Quintrala.

“¿Es definitivo, Raquel?“, preguntó Diana Bolocco. ”Definitivo", afirmó ‘la jefa’.

Fiel a su estilo, Junior no se quedó silencio. “Usted no es un ejemplo a seguir para mí”, disparó contra Argandoña. Según su opinión, a él ya le habían faltado el respeto porque la presidenta no se dignaba a decir su nombre.

“Me da lo mismo”, gritó. Luego, se acercó a Argandoña para decirle unas últimas palabras fuera de micrófono. Finalmente, se quitó la bata y se retiró del lugar.