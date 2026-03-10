“Quiero un examen de sida y ADN”: Junior Playboy responde a embarazo de influencer (y manda duro mensaje a Tío Rene)

En las últimas jornadas, el mundo freak del internet chileno recibió un remezón. La creadora de contenidos de Arsmate, Yessenia Arancibia, reveló que supuestamente está embarazada.

¿Y quién sería el padre? Nada más ni nada menos que José Luis Concha, el histórico chico reality conocido popularmente como Junior Playboy.

La noticia tomó por sorpresa a algunos, quienes también teorizaron que el pequeño o pequeña podría ser fruto de los vínculos de la joven con René Puente o Carlitos Run, “androides” del Torneo de Cell.

En este contexto, Playboy rompió el silencio durante el backstage de Fiebre de Baile 2 en Chilevisión. “Le mando un besito a Pinocho, que está dentro del estómago de Yessenia“, dijo.

“Estoy feliz, voy a ser papá, tengo que ver los pañales y todo el tema”, aclaró a los medios presentes en el canal.

“Destruí a Carlitos y a Rene de una. Pero tenía que hacerlo. Tenía que nacer ese androide”, agregó.

“Pero el Tío Rene dice que es de él”, le plantearon los profesionales de la comunicación. “No, difícil, porque la cabeza de él no puede estar dentro de una guata. Descartado”, lanzó.

En tanto, a Carlitos Run le mandó otro mensaje: “Que siga tomando Coca-Cola, esto es para adultos”.

“Yo quiero un examen de todo, de sida y de ADN, de todo, porque hoy en día uno tiene que dudar de todo. El virus está en todos lados y Yessenia es un poco atrevida, es desordenada”, cerró.