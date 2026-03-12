VIDEO. Los Tenores comentan las características que buscará la U de Chile para su nuevo entrenador
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también conversaron con Marcelo Contreras, Presidente de la Asociación de Agentes de Chile.
En la edición de Los Tenores de este jueves 12 de marzo, nuestros panelistas analizaron la derrota de O’Higgins ante el Tolima y su eliminación de la Copa Libertadores.
Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el perfil de entrenador que buscará la Universidad de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini, supieron del campeón del mundo que podría llegar a la banca azul y como afrontan desde el club el largo periodo que estará de baja Octavio Rivero.
Además, conversaron con Marcelo Contreras, Presidente de la Asociación de Agentes de Chile, quien se mostró a favor de la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas.
