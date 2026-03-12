En la edición de Los Tenores de este jueves 12 de marzo, nuestros panelistas analizaron la derrota de O’Higgins ante el Tolima y su eliminación de la Copa Libertadores.

Rodrigo Hernández, Leo Burgueño, Cristian Arcos, Víctor Cruces y Carlos Costas comentaron el perfil de entrenador que buscará la Universidad de Chile para reemplazar a Francisco Meneghini, supieron del campeón del mundo que podría llegar a la banca azul y como afrontan desde el club el largo periodo que estará de baja Octavio Rivero.

Además, conversaron con Marcelo Contreras, Presidente de la Asociación de Agentes de Chile, quien se mostró a favor de la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 12 de marzo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.