La postura de la U frente al largo periodo que estaría sin jugar Octavio Rivero / Twitter @udechile

La situación de Octavo Rivero se ha transformado en un verdadero dolor de cabeza para Universidad de Chile en este inicio de temporada, que hasta el momento no ha sido bueno para el cuadro azul.

El delantero uruguayo lleva varias fechas sin jugar debido a una sinovitis en su rodilla izquierda, lesión que obligará al jugador a someterse a una intervención quirúrgica.

Frente a este escenario, el charrúa podría estar a lo menos cuatro meses fuera de las canchas una vez que se lleve a cabo la operación, lo que representa una baja sensible para el plantel azul en la presente temporada.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, en la dirigencia de la U no consideran salir al mercado en busca de un reemplazante para Octavio Rivero, incluso en el escenario de que la ANFP les permitiera incorporar un jugador adicional para suplir la ausencia del delantero.

La decisión se explica principalmente porque, por ahora, no hay nombres disponibles en el mercado que resulten suficientemente atractivos para la dirigencia. A esto se suma que, en materia económica, Universidad de Chile tiene como prioridad destinar recursos a la contratación de un nuevo entrenador tras la salida de Francisco Meneghini.