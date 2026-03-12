Este jueves, en Atenas, el Real Betis de Manuel Pellegrini tropezó en la ida de los octavos de final de la Europa League 2025-26, luego de sufrir una agónica derrota por 1-0 en su visita al Panathinaikos.

El equipo dirigido por el “Ingeniero”, que accedió a la ronda de los 16 mejores tras finalizar en el cuarto lugar de la fase de liga, asumió el protagonismo ante el conjunto griego, proveniente desde los playoffs, y dominó gran parte del encuentro.

Sin embargo, los sevillanos carecieron de claridad en los metros finales y no lograron traducir su superioridad en el marcador, ni siquiera después de que el local se quedara con diez jugadores tras la expulsión de Anass Zaroury (59′).

Pese a la diferencia numérica durante casi todo el segundo tiempo, fue el Panathinaikos el que logró romper el cero en los minutos finales del encuentro gracias a un penal convertido por Vicente Taborda (87′).

¡¡OTRA VEZ APARECIÓ VICENTE!! Taborda definió fuerte al medio y marcó el 1-0 de Panathinaikos vs. Real Betis a los 87´.



La sanción de la pena máxima, además, terminó con la expulsión de Diego Llorente, lo que complicó aún más al equipo de Pellegrini en su intento por rescatar una igualdad en el epílogo.

Ahora, el cuadro verdiblanco tendrá la gran presión de revertir la llave en España. La revancha entre Real Betis y Panathinaikos se disputará el próximo jueves 19 de marzo, a las 17:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja.