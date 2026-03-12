;

VIDEO. Duro revés para Pellegrini: Real Betis cae en la agonía y complica su camino en la Europa League

Pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un jugador de más, el equipo del “Ingeniero” sufrió una derrota en su visita al Panathinaikos en la ida de los octavos de final del certamen europeo.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / ANGELOS TZORTZINIS

Este jueves, en Atenas, el Real Betis de Manuel Pellegrini tropezó en la ida de los octavos de final de la Europa League 2025-26, luego de sufrir una agónica derrota por 1-0 en su visita al Panathinaikos.

El equipo dirigido por el “Ingeniero”, que accedió a la ronda de los 16 mejores tras finalizar en el cuarto lugar de la fase de liga, asumió el protagonismo ante el conjunto griego, proveniente desde los playoffs, y dominó gran parte del encuentro.

