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Por incertidumbre en estrecho de Ormuz: Petróleo Brent alcanza su máximo histórico desde el inicio de la guerra en Irán

El crudo de referencia en Europa se disparó un 7,64% este miércoles tras las nuevas amenazas de acción militar por parte de Teherán en el estrecho de Ormuz.

Mario Vergara

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El mercado energético global vivió este miércoles su jornada más tensa desde el estallido del conflicto en Medio Oriente. El petróleo Brent para entrega en junio registró un repunte del 7,64%, alcanzando los US$119,76 el barril, su valor máximo desde que comenzaran las hostilidades a finales de febrero.

La escalada se intensificó durante la mañana, cuando el crudo del Mar del Norte pasó de los US$111,5 a su máximo registrado, lo que representa un encarecimiento de US$8,5 en un solo día. Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para el mercado estadounidense, subió un 7,21% situándose en los US$107,13.

Ormuz: El epicentro de la crisis

El principal factor tras este disparo en los precios es la incertidumbre en el estrecho de Ormuz. Pese al alto al fuego acordado entre Washington y Teherán, el cierre de esta vía marítima se ha prolongado, asfixiando las rutas de suministro de crudo.

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La situación alcanzó un nuevo punto crítico esta tarde, luego de que el gobierno de Irán amenazara con una “acción militar sin precedentes”. Esta advertencia surge como respuesta a las continuas intervenciones de buques por parte de Estados Unidos y la negativa a desbloquear el paso por Ormuz, una medida que Teherán exige para normalizar el tránsito.

Una revalorización imparable

Desde que se inició la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el precio del barril se ha revalorizado más del 65%. El panorama anual es aún más drástico: en lo que va de 2026, el crudo ha subido cerca del 97%, acercándose a duplicar su valor inicial.

Los analistas advierten que, mientras no se concrete un desbloqueo efectivo de las arterias marítimas del Golfo Pérsico, la presión alcista sobre los combustibles continuará golpeando la inflación y la economía mundial, independientemente de los acuerdos de cese al fuego diplomáticos.

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