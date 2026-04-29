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FOTOS. “Ya arrancó mintiendo la presidenta de la U. Están traumados queriendo ser grandes cuando no lo son”

El exjugador de Colo Colo, Lucas Wilchez, criticó duramente a Cecilia Pérez a través de redes sociales.

Javier Catalán

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott

Cecilia Pérez fue elegida ayer como la nueva presidenta de Universidad de Chile en una jornada histórica, pero con solo 24 horas en el cargo ya tiene sus primeros detractores. En este caso, se trata de un exjugador de Colo Colo que arremetió públicamente contra ella.

Se trata de Lucas Wilchez, exvolante argentino que defendió la camiseta alba entre 2010 y 2012, dejando buenos recuerdos y ganándose el cariño de la fanaticada del “Cacique”.

Ahora, ya retirado, utilizó sus redes sociales para criticar a la nueva mandamás de Azul Azul y a algunos hinchas de la U, intercambiando mensajes en los comentarios de una publicación de AS Chile en Instagram, donde Pérez abordaba la grandeza de su club.

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Ya arrancó mintiendo la presi de la U, dijo que la U es más grande que Colo Colo”, escribió el también ex Unión San Felipe, lo que desató una ola de respuestas, algunas a favor y muchas más en contra.

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Captura: @aschile en Instagram

“Normal que estés traumado con la U, ya que fuiste parte del plantel del Colo entre 2010 y 2012”, le respondió un usuario. Ante esto, Wilchez volvió a disparar: “Amigo, traumados están ustedes queriendo ser grandes cuando no lo son. ¡No se pueden ni comparar con Colo Colo! Hijos”.

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Captura: @aschile en Instagram

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