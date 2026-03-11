Un miércoles de terror fue el que vivió O’Higgins en Colombia, ya que cayó por 2-0 ante Deportes Tolima en el partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores y quedó fuera de la fase de grupos del torneo, pese a la victoria por la cuenta mínima en la ida en Rancagua.

La apertura de la cuenta del conjunto colombiano llegó en los pies de Junior Hernández (37′), quien cerró una gran jugada colectiva con una volea que se coló en el ángulo del arco de Omar Carabalí.

¡QUÉ LOCURA TE MANDASTE, JUNIOR! Hernández y un GOLAZO para el 1-0 (1-1 global) de Deportes Tolima vs. O'Higgins por la Fase 3 de la #Libertadores.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

En la segunda mitad, el “Capo de Provincia” mejoró en el trámite del partido, pero no fue incisivo en el área y terminó sufriendo una dolorosa remontada sobre el final del encuentro.

Luego de un tiro de esquina a favor de los celestes, Tolima salió rápidamente de contraataque y en la defensa de los rancagüinos solo había un jugador, que fue fácilmente eludido, dejando un dos contra uno ante Carabalí, quien poco pudo hacer para evitar el gol de Juan Torres (86′).

¡¡INCREÍBLE!! Valencia no dio por perdida la pelota, corrió toda la cancha y asistió a Torres para el 2-0 (2-1 global) de Deportes Tolima vs. O'Higgins en la Fase 3 de la #Libertadores.



— SportsCenter (@SC_ESPN) March 12, 2026

Con esto, O’Higgins quedó fuera de la Copa Libertadores, pero se queda con el premio de clasificar de todas maneras a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que igualmente tendrá competencia internacional.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile.