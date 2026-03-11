;

VIDEOS. Desazón en Rancagua: O’Higgins sufre agónica remontada del Tolima y dice adiós a la Copa Libertadores

A pesar del golpe sufrido en Colombia, el “Capo de Provincia” jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Javier Catalán

Foto: @cdtolima

Foto: @cdtolima

Un miércoles de terror fue el que vivió O’Higgins en Colombia, ya que cayó por 2-0 ante Deportes Tolima en el partido de vuelta por la Fase 3 de la Copa Libertadores y quedó fuera de la fase de grupos del torneo, pese a la victoria por la cuenta mínima en la ida en Rancagua.

La apertura de la cuenta del conjunto colombiano llegó en los pies de Junior Hernández (37′), quien cerró una gran jugada colectiva con una volea que se coló en el ángulo del arco de Omar Carabalí.

En la segunda mitad, el “Capo de Provincia” mejoró en el trámite del partido, pero no fue incisivo en el área y terminó sufriendo una dolorosa remontada sobre el final del encuentro.

Luego de un tiro de esquina a favor de los celestes, Tolima salió rápidamente de contraataque y en la defensa de los rancagüinos solo había un jugador, que fue fácilmente eludido, dejando un dos contra uno ante Carabalí, quien poco pudo hacer para evitar el gol de Juan Torres (86′).

Con esto, O’Higgins quedó fuera de la Copa Libertadores, pero se queda con el premio de clasificar de todas maneras a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, por lo que igualmente tendrá competencia internacional.

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará el próximo jueves 19 de marzo a partir de las 20:00 horas de Chile.

