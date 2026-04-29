Excampeón nacional de ciclismo ruta se queda con el título de la primera edición de la “Clásica del Valle” / Clásica del Valle

El pasado fin de semana, en la región del Ñuble se desarrolló una inédita carrera ciclista.

Se trata de la “Clásica del Valle”, evento que abarcó casi 150 kilómetros de recorridos entre la ruta que une las comunas de Quillón y Cabrero, con un demoledor cierre de nueve giros en el sector Huacamalá.

El ganador de la primera edición fue Francisco Kostsakis, excampeón nacional de ruta y medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025.

“Haciendo el reconocimiento de la ruta, sabíamos que la carrera se iba a decidir en los 9 giros del circuito (sector Huacamalá), así que partí tranquilo, sin hacer demasiado desgaste. Por ahí estuvo la clave para tener a favor ese puntito extra que a todos nos iba a venir bien para marcar la diferencia”, recalcó tras ganar la carrera, organizada por su compañero de equipo, Héctor “El Rayo” Quintana, que también compitió y fue quinto.

En tanto, en la categoría damas, Martina Barrera se quedó con el primer lugar de la “Clásica del Valle”, seguida por Leonor Díaz y Ana Fierro.