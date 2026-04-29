;

Excampeón nacional de ciclismo ruta se queda con el título de la primera edición de la “Clásica del Valle”

Francisco Kotsakis se coronó con la competencia que abarcó casi 150 kilómetros.

Carlos Madariaga

Excampeón nacional de ciclismo ruta se queda con el título de la primera edición de la “Clásica del Valle”

Excampeón nacional de ciclismo ruta se queda con el título de la primera edición de la “Clásica del Valle” / Clásica del Valle

El pasado fin de semana, en la región del Ñuble se desarrolló una inédita carrera ciclista.

Se trata de la “Clásica del Valle”, evento que abarcó casi 150 kilómetros de recorridos entre la ruta que une las comunas de Quillón y Cabrero, con un demoledor cierre de nueve giros en el sector Huacamalá.

Revisa también:

ADN

El ganador de la primera edición fue Francisco Kostsakis, excampeón nacional de ruta y medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos 2025.

“Haciendo el reconocimiento de la ruta, sabíamos que la carrera se iba a decidir en los 9 giros del circuito (sector Huacamalá), así que partí tranquilo, sin hacer demasiado desgaste. Por ahí estuvo la clave para tener a favor ese puntito extra que a todos nos iba a venir bien para marcar la diferencia”, recalcó tras ganar la carrera, organizada por su compañero de equipo, Héctor “El Rayo” Quintana, que también compitió y fue quinto.

En tanto, en la categoría damas, Martina Barrera se quedó con el primer lugar de la “Clásica del Valle”, seguida por Leonor Díaz y Ana Fierro.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad