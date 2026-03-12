Asociación de Agentes de Chile: “Nos ponen muchos calificativos que tienen que ver con situaciones externas a las de los representantes chilenos” / VICTOR HUENANTE

Al momento de plantear a los diversos actores involucrados en el debate por la reforma a la ley de sociedades anónimas deportivas profesionales, una orgánica a atender es la de Asociación de Agentes de Chile.

“Este proceso nos parece positivo para el actual escenario del fútbol chileno. Hace 20 años nació esta ley a modo de salvataje y hasta el día de hoy no se ha autoregulado, hay situaciones que pueden hacer más eficiente la industria y a partir de estas propuestas, estamos de acuerdo con que se pueda formalizar los cambios”, recalcó, en diálogo con Los Tenores, el presidente de dicho gremio, Marcelo Contreras.

Todo en cuanto al hecho de que la nueva ley apunta a combatir la multipropiedad en los clubes y también la presencia de representantes en la propiedad de los equipos.

“Estamos preocupados que se nos estrechan los mercados, con puertas cerradas a promover jugadores propios a clubes que tienen en su propiedad a representantes, es una competencia que no es libre”, comentó, apuntando un ejemplo más cercano: la presencia de Cristian Bragarnik en el fútbol chileno, que es parte de O’Higgins y que dejó su participación en Unión La Calera.

“Bragarnik no es agente FIFA y eso lo deja al margen de mucha regulación en este tema. Él no incumpliría el tema de la multipropiedad desde esa perspectiva”, recalcó Marcelo Contreras, quien también se pronunció ante el debate legal por los derechos de formación.

“El costo de formar jugadores en Chile no es equivalente a los derechos formativos que cobra el club que recibe al jugador. Esperemos que esta ley también tome posición en ese sentido. Es injusto que alguien no pueda seguir su proceso formativo por la decisión de un club formador”, especificó.

La Asociación de Agentes de Chile y Cristian Bragarnik

La orgánica reúne a 27 agentes, de los cuales 20 son FIFA, administrando cerca del 73% de los jugadores del fútbol chileno, aproximadamente 360 profesionales.

Sin embargo, entre estos no se cuenta a Fernando Felicevich, el responsable de los traspasos más importantes del fútbol chileno.

“Habrá tenido sus razones de no querer participar y eso sigue siendo así hasta el día de hoy, pero todos nuestros integrantes somos chilenos. Estamos muy estigmatizados por la labor que realizamos. Como buenos chilenos, nos sentimos orgullosos de eso y este estigma, con el que se nos ponen muchos calificativos, tienen que ver con situaciones externas a las de los chilenos, las acciones cuestionadas son de agentes no chilenos”, recalcó, apuntando que la influencia de la agencia Vibra ha ido bajando en los últimos años.

“Uno no puede cambiar las decisiones de los jugadores, tienen la posibilidad de elegir quién represente sus intereses. Como asociación, nos apoyamos y conocemos muy bien. Esa concentración ha ido cambiando últimamente, las últimas transacciones no están monopolizadas, se han atomizado mucho más. Puede que tenga más sentido metiático, pero las operaciones están más atomizadas”, recalcó, apuntando también a los conflictos de Felicevich con otros representantes.

“Varios agentes han tenido situaciones complejas con ellos, acabando incluso en tribunales, con prácticas que nosotros no compartimos, como dar dinero, autos o casas a los jugadores. El mercado tiene algunas falencias que con esta regulación se van a ordenar, esperamos que se aplique aquel ordenamiento FIFA en el primer semestre de este año”, cerró Marcelo Contreras en Los Tenores.