Alerta en Hollywood: actor de “Misión Imposible”, Ving Rhames, sufre colapso en restaurante de Los Ángeles

El actor Ving Rhames, reconocido por su papel en la saga Mission: Impossible, protagonizó un preocupante incidente de salud este miércoles tras colapsar mientras se encontraba en un restaurante de Los Ángeles junto a su familia.

Según reportes difundidos por TMZ, el intérprete de 66 años perdió la conciencia de forma intermitente en su mesa, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

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El Departamento de Bomberos de la ciudad confirmó que recibió un llamado cerca de las 13:40 horas por un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue trasladado a un hospital para su evaluación.

Rhames, quien también participó en películas como Pulp Fiction y La escalera de Jacob permanece bajo observación médica mientras se desconocen detalles sobre su estado actual. El caso continúa en desarrollo.