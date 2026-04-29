Alerta en Hollywood: actor de “Misión Imposible”, Ving Rhames, sufre colapso en restaurante de Los Ángeles
El artista que también fue parte de “Pulp Fiction” sufrió un incidente de salud mientras almorzaba con su familia en Los Ángeles.
El actor Ving Rhames, reconocido por su papel en la saga Mission: Impossible, protagonizó un preocupante incidente de salud este miércoles tras colapsar mientras se encontraba en un restaurante de Los Ángeles junto a su familia.
Según reportes difundidos por TMZ, el intérprete de 66 años perdió la conciencia de forma intermitente en su mesa, lo que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.
El Departamento de Bomberos de la ciudad confirmó que recibió un llamado cerca de las 13:40 horas por un hombre de aproximadamente 60 años, quien fue trasladado a un hospital para su evaluación.
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Rhames, quien también participó en películas como Pulp Fiction y La escalera de Jacob permanece bajo observación médica mientras se desconocen detalles sobre su estado actual. El caso continúa en desarrollo.
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