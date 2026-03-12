;

Un campeón del Mundo se suma a la lista: el perfil de entrenador que busca Universidad de Chile

Según información de ADN Deportes, un intermediario le habría ofrecido a Luis Felipe Scolari hacerse cargo de la banca azul.

Carlos Madariaga

Universidad de Chile trabaja en pos de encontrar al reemplazante de “Paqui” Meneghini para afrontar el resto de la temporada.

Según información de ADN Deportes, la prioridad es que el nuevo entrenador esté ya dirigiendo a fines de marzo, cuando el club esté disputando la Copa de la Liga.

Al respecto, en la búsqueda del futuro DT azul, el conocimiento del medio chileno no es prioritario, a la luz de lo ocurrido con el ex director técnico de O’Higgins.

Son tres los criterios fundamentales que tiene en vista el directorio de Azul Azul: un entrenador con experiencia en equipos como la U y conozca de la presión mediática, con buen manejo de camarín y que haya sido campeón.

En torno a aquellos aspectos, nombres que surgen naturalmente para dicho perfil son los de Renato Paiva, Martín Anselmi y Ariel Holan, ya sondeados por los azules en temporadas anteriores. Eso sí, todo sujeto a un presupuesto no muy profundo que posee el equipo.

Sin embargo, según información de ADN Deportes, hay otro entrenador que podría estar en la carpeta de la U de Chile en las próximas horas o días: se trata de Luis Felipe Scolari, a quien, a través de un intermediario, se le ofreció ser DT y jefe de un proyecto grande con miras al centenario del club.

El campeón del Mundo con Brasil en Corea-Japón 2002 no habría descartado la propuesta, con lo que habrá que esperar si es que su nombre llega al Centro Deportivo Azul.

“Felipao”, a sus 77 años, no dirige desde 2024, siendo Atlético Mineiro su último club, y podría ser Chile un nuevo hito en una carrera que lo ha tenido dirigiendo también en ligas como Uzbekistán, Kuwait, Japón y China, además de extensos pasos por diversos equipos en Brasil.

