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VIDEO. “Dios mío, ¿Qué es eso? ¡Tiene luces a los costados!“: publican avistamiento de supuesto ovni en Talca

El registro muestra un objeto brillante en el cielo que se desplazó a gran velocidad.

Felipe Romo

“Dios mío, ¿Qué es eso? ¡Tiene luces a los costados!“: publican avistamiento de supuesto ovni en Talca

En la ciudad de Talca se registró un inusual video donde se denuncia la aparición de Ovnis (objetos voladores no identificados), en un video subido a la red social de TikTok.

En la publicación se aprecia un punto brillante en el cielo, que se desplazó a gran velocidad en varias direcciones. En un momento, quien registró este avistamiento hizo un acercamiento donde se pudieron divisar formas geométricas.

Dios mío, ¿Qué es eso? ¡Tiene luces a los costados!“, gritó la madre de la autora del video al ver el objeto moverse rápidamente.

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El video se hizo rápidamente viral en TikTok y acumula más de 33 mil likes, con más de mil comentarios comentando sarcásticos sobre este avistamiento.

“Talca es como Springfield” o “El ovni bajó, vio Talca y prefirió devolverse a su planeta” fueron algunos de los que lograron más cantidad de pulgares arriba.

@ovnis.chile.4

05/05/2.024: Ovni captado en Talca...

♬ sonido original - Ovnis Chile 4

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