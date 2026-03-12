;

Multicampeón sudamericano se suma a los candidatos a la banca de la U: es uno de los favoritos de Manuel Mayo

Según información de ADN Deportes, el experimentado estratega podría estar en la terna final para reemplazar a “Paqui” Meneghini.

Con apenas seis fechas de la Liga de Primera disputadas, la Universidad de Chile se quedó sin entrenador, luego de que decidieran sacar a Francisco Meneghini de la banca.

Ahora, el gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, comienza una ardua tarea para encontrar al reemplazante de “Paqui”, con varios nombres en su lista. En ella figuran técnicos con un perfil en particular: que hayan sido campeones, que hayan dirigido clubes grandes y que cuenten con amplia experiencia.

Uno que encaja con las características que busca la dirigencia universitaria es Jorge Fossati, estratega uruguayo de 73 años, quien, según información de ADN Deportes, forma parte del listado de Mayo y cuenta con grandes chances de integrar la terna final que será expuesta ante el directorio.

De hecho, según pudo saber este medio, el pasado miércoles el técnico charrúa y su representante sostuvieron ayer una reunión con el gerente deportivo azul, donde el DT aseguró que le gusta el proyecto, pero donde no se trataron los temas económicos.

El también exfutbolista actualmente se encuentra sin equipo, luego de finalizar su contrato con Universitario de Deportes de Perú, con quienes se alzó campeón de Primera División en 2025, en lo que fue su segundo título junto al conjunto “crema”.

Además, también sabe lo que es levantar trofeos nacionales con Peñarol, Cerro Porteño y Liga de Quito, con quienes también ganó la Copa Sudamericana y posteriormente la Recopa Sudamericana en 2009.

Sumado a esto, también tuvo un breve paso por la selección peruana de fútbol, con la que alcanzó a dirigir siete partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Norteamérica 2026.

