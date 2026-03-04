El pasado domingo, Universidad Católica visitó el estadio Nelson Oyarzún a Ñublense por la quinta fecha del torneo nacional. Los “cruzados” terminaron ganando con un doblete de Zampedri al minuto 45 y luego a los 90, sellando así un 2-1 que les permite seguir luchando en la parte alta de la tabla.

En conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo, Agustín Farias analizó cómo fue este cruce en Chillán y cómo será el próximo encuentro contra O’Higgins, que viene de un gran nivel competitivo en Copa Libertadores.

“Era importante sumar esos 3 puntos afuera, en una cancha difícil para nosotros. Fue un encuentro duro, con muchos roces y muchas interrupciones, pero lo más importante es que pudimos traernos la victoria, lo cual nos permite seguir peleando arriba”, confesó el ex Palestino.

En cuanto al choque con el conjunto rancagüino, “como club, deben estar esperando que les vaya bien en esta llave para poder entrar a la fase de grupos. Deseamos que tengan éxito, creo que mientras más equipos tengamos compitiendo, mejor es para todos. Seguramente el sábado llegarán un poco cansados por el partido de hoy”, expresó el mediocampista de 38 años.

“Si hoy obtienen un buen resultado, es probable que para el sábado presenten un equipo más mixto. No obstante, lo más relevante es cómo lleguemos nosotros. El equipo viene mejorando, creciendo, y es fundamental mantenernos en el lote de arriba, que es nuestro objetivo principal”, agregó Agustín Farías.

Finalmente, fue consultado por la prensa sobre el cambio de posición que decidió el técnico Daniel Garnero en el partido pasado, donde jugó de central.

“Entiendo perfectamente que el entrenador debe elegir a once titulares, mientras que otros van al banco o quedan fuera de la convocatoria. Claramente, me gustaría jugar más seguido, pero entiendo que la competencia es fuerte y hay muchos volantes en el plantel. Por eso, que hoy se abra la posibilidad de que me utilice como central es una oportunidad más. Yo estoy aquí para sumar y aportar desde el lugar que me toque”, cerró Agustín Farias.