La increíble estadística goleadora de Fernando Zampedri: supera por sí solo a casi todos los equipos de la Liga de Primera / Twitter @Cruzados

Como ha sido la tónica desde que llegó al fútbol chileno, Fernando Zampedri ya se perfila como el máximo artillero de la Primera División.

Eso sí, el trasandino nunca había tenido un inicio de temporada tan efectivo como el de este 2026, donde ya suma 8 goles en cinco partidos.

El “Toro” completó ayer domingo su tercer doblete seguido, siendo clave para la remontada de la UC ante Ñublense en Chillán.

Asi las cosas, Fernando Zampedri no solo le dio a los cruzados su primera victoria como visitantes del año, sino también consolidó una increíble estadística.

El atacante de 38 años suma, a estas alturas, más goles por si solo que casi todos los equipos de la Primera División.

Solo Deportes Limache, con 11 tantos, supera a Fernando Zampedri en goles convertidos en la temporada, apuntando con creces a la chance de ser heptagoleador del fútbol chileno.