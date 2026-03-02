;

La increíble estadística goleadora de Fernando Zampedri: supera por sí solo a casi todos los equipos de la Liga de Primera

El artillero de la UC sigue ampliando su gran inicio de temporada.

Carlos Madariaga

La increíble estadística goleadora de Fernando Zampedri: supera por sí solo a casi todos los equipos de la Liga de Primera

La increíble estadística goleadora de Fernando Zampedri: supera por sí solo a casi todos los equipos de la Liga de Primera / Twitter @Cruzados

Como ha sido la tónica desde que llegó al fútbol chileno, Fernando Zampedri ya se perfila como el máximo artillero de la Primera División.

Eso sí, el trasandino nunca había tenido un inicio de temporada tan efectivo como el de este 2026, donde ya suma 8 goles en cinco partidos.

Revisa también:

ADN

El “Toro” completó ayer domingo su tercer doblete seguido, siendo clave para la remontada de la UC ante Ñublense en Chillán.

Asi las cosas, Fernando Zampedri no solo le dio a los cruzados su primera victoria como visitantes del año, sino también consolidó una increíble estadística.

El atacante de 38 años suma, a estas alturas, más goles por si solo que casi todos los equipos de la Primera División.

Solo Deportes Limache, con 11 tantos, supera a Fernando Zampedri en goles convertidos en la temporada, apuntando con creces a la chance de ser heptagoleador del fútbol chileno.

Contenido patrocinado

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

CONCURSO: ¡Gana una moto eléctrica con Rock & Pop! Participa aquí y parte bien marzo

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

Un increíble final: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble final: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad