;

DT de Tolima lanza potente reclamo antes de enfrentar a O’Higgins en la Libertadores: “Es injusto”

El cuadro colombiano visitará este miércoles al elenco de Rancagua.

Daniel Ramírez

@cdtolima / @ohiggins_oficial

@cdtolima / @ohiggins_oficial

Lucas González, técnico de Deportes Tolima, lanzó un potente reclamo contra la liga colombiana antes de enfrentar a O’Higgins en Rancagua por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, González se quejó porque los equipos en Colombia pueden tener como máximo 25 jugadores en el plantel. El DT aseguró que esto es una desventaja para los clubes colombianos que disputan competencias internacionales.

“Es injusto que tengamos que viajar a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia y contar con los mismos jugadores que los equipos que no compiten internacionalmente. Eso complica las cosas”, señaló el entrenador de Deportes Tolima.

Revisa también:

ADN

No obstante, Lucas González advirtió a sus jugadores que no pueden bajar el nivel luego del buen desempeño que mostraron en el último partido contra Atlético Nacional. “Ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora no lo voy a aceptar”, indicó.

O’Higgins recibirá a Deportes Tolima este miércoles, a las 21:30 horas. El duelo de ida se disputa en Rancagua y la revancha se jugará en Colombia la próxima semana.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad