DT de Tolima lanza potente reclamo antes de enfrentar a O’Higgins en la Libertadores: “Es injusto”

Lucas González, técnico de Deportes Tolima, lanzó un potente reclamo contra la liga colombiana antes de enfrentar a O’Higgins en Rancagua por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

En conferencia de prensa, González se quejó porque los equipos en Colombia pueden tener como máximo 25 jugadores en el plantel. El DT aseguró que esto es una desventaja para los clubes colombianos que disputan competencias internacionales.

“Es injusto que tengamos que viajar a Chile en un viaje tan largo para representar a Colombia y contar con los mismos jugadores que los equipos que no compiten internacionalmente. Eso complica las cosas”, señaló el entrenador de Deportes Tolima.

No obstante, Lucas González advirtió a sus jugadores que no pueden bajar el nivel luego del buen desempeño que mostraron en el último partido contra Atlético Nacional. “Ellos se meten en un problema conmigo porque un rendimiento por debajo del que mostraron hoy, ahora no lo voy a aceptar”, indicó.

O’Higgins recibirá a Deportes Tolima este miércoles, a las 21:30 horas. El duelo de ida se disputa en Rancagua y la revancha se jugará en Colombia la próxima semana.