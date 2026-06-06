Carabineros detiene a dos adolescentes tras frustrado robo y destrozos en concesionaria de Vitacura

Un violento e infructuoso atraco perpetrado por adolescentes movilizó a los cuadrantes de seguridad del sector oriente de la capital. Efectivos de Carabineros de la 37ª Comisaría de Vitacura concretaron la detención de dos jóvenes de 15 y 17 años de edad, luego de que fueran sorprendidos cometiendo un asalto frustrado al interior de una sucursal automotriz.

El procedimiento policial se gestó durante la mañana de este sábado en las dependencias de un recinto comercial dedicado a la venta de vehículos, emplazado en la transitada Avenida Las Condes. Debido a la condición de menores de edad de ambos involucrados, la central de comunicaciones de Carabineros activó de forma inmediata una serie de protocolos y coordinaciones operativas con las distintas unidades dependientes de la Prefectura Santiago Andes para asegurar la legalidad del arresto.

El ataque a la automotora y la recuperación de especies

De acuerdo con los antecedentes reunidos en el lugar por el personal policial, la dinámica de los hechos comenzó cuando los antisociales forzaron los accesos e ingresaron al local comercial con la explícita intención de sustraer uno de los vehículos de alta gama que se encontraban en exhibición, acción delictual que finalmente no lograron concretar ante la llegada de las patrullas.

Sin embargo, antes de ser cercados por las fuerzas de orden, los adolescentes provocaron diversos daños estructurales en el establecimiento comercial y destrozaron los vidrios y carrocerías de otros automóviles que permanecían estacionados en los patios de exhibición.

Durante la irrupción, los delincuentes ya se habían apropiado de un botín consistente en llaves de los vehículos y otras especies menores, elementos que afortunadamente fueron recuperados en su totalidad por los funcionarios uniformados al momento de efectuar el registro de vestimentas de los imputados.

Un historial de antecedentes y prófugos de la justicia

Las revisiones de las plataformas de identificación arrojaron que, a pesar de sus cortas edades, ambos detenidos poseen un nutrido historial delictual en los registros delictivos de la Región Metropolitana:

El primer detenido: Corresponde al adolescente de 15 años , quien ya mantiene antecedentes policiales previos por otros ilícitos.

Corresponde al adolescente , quien ya mantiene antecedentes policiales previos por otros ilícitos. El segundo capturado: 17 años, quien además de poseer un nutrido historial policial, contaba con una orden de detención vigente emanada por los tribunales por infracción a la Ley de Drogas (Ley 20.000).

Tras finalizar el papeleo de rigor en las dependencias policiales de Vitacura, ambos acusados fueron conducidos este mismo sábado hacia el Centro de Justicia de Santiago para enfrentar su respectivo segundo control de detención. Los antecedentes de los daños materiales y las especies recuperadas quedaron a disposición del Ministerio Público, organismo que formalizará a los menores por robo frustrado y daños a la propiedad privada.