Los dos nombres que interesan en la UC para el mercado de fichajes invernal en el fútbol chileno / ERNESTO GUEVARA/ AGENCIA UNO

En Universidad Católica ya comienzan a ver “la luz al final del túnel” tras una agenda más que cargada en los últimos dos meses.

Por lo mismo, recién se comienza a plantear la chance de vislumbrar el mercado de fichajes. “Estoy muy conforme con el plantel, aunque tenemos bajas de hace un tiempo. Estaría bueno empezar a conversar para ver si realmente podemos reforzarnos, no queremos traer a nadie por traer”, reconoció en conferencia de prensa el DT cruzado, Daniel Garnero.

Sin embargo, además de la limitante en cuanto a los nombres, en Universidad Católica tienen acotada la búsqueda a futbolistas chilenos al tener ya completos los cupos de extranjero.

Al respecto, según información de ADN Deportes, uno de los puestos a reforzar es la zaga y un nombre que interesa es el de Guillermo Maripán, cuyo contrato con Torino termina a finales de junio.

Eso sí, los cruzados deberán batallar para su eventual retorno, a los 32 años, considerando que en Brasil apuntan que su nombre fue ofrecido al Inter de Porto Alegre.

Otra chance en la carpeta de Cruzados es la de Paulo Díaz, aunque el zaguero ya habría rechazado la oferta del elenco precordillerano.

En tanto, en mediocampo, la UC también tendría otro nombre visto al otro lado de la cordillera: Williams Alarcón, quien apenas ha jugado seis partidos en el año con Boca Juniors.