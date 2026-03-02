;

“Son un desastre”: Daniel Garnero arriesga dura sanción tras ser expulsado ante Ñublense

Fernando Vejar consignó el enfurecido actuar del entrenador de Universidad Católica en su informe arbitral.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

En una de las jornadas con mayor cuestionamiento hacia el arbitraje chileno, uno de los encuentros donde el actuar del juez fue más polémico se dio en Chillán, en el partido que la Universidad Católica le ganó a Ñublense.

El duelo entre los “Diablos Rojos” y los cruzados terminó con dos expulsados en el cuadro chillanejo, mientras que en los universitarios quien vio la tarjeta roja fue su entrenador, Daniel Garnero.

El técnico argentino manifestó toda su molestia al cuerpo arbitral una vez finalizado el cotejo, tal como lo consignó el juez principal, Fernando Vejar, en su informe postpartido.

“Conducta inadecuada dentro del banco: finalizado el partido se dirige al cuarto árbitro haciendo un gesto de desaprobación con sus manos y diciendo a viva voz: ‘son un desastre’”, fue lo señalado por el réferi.

Ahora, Daniel Garnero deberá declarar ante el Tribunal de Disciplina, que sesiona cada martes, donde podrá apelar a la tarjeta roja, aunque también arriesga más de una fecha de suspensión.

