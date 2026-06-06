60% más efectivo que la quimiterápia: el “fármaco revolucionario” que acaba de lograr lo “imposible” con el cáncer de páncreas

Un hito histórico y sin precedentes en la medicina oncológica promete cambiar radicalmente el sombrío pronóstico de una de las enfermedades más letales del mundo contemporáneo. Durante mucho tiempo, la probabilidad estadística de sobrevivir al cáncer de páncreas ha sido extremadamente baja; de hecho, entre los pacientes diagnosticados con la variante metastásica entre los años 2015 y 2021, aproximadamente el 97% falleció dentro de los cinco años posteriores al diagnóstico. Esta letalidad se debe principalmente a que no existen pruebas de detección eficaces y el tumor rara vez causa síntomas perceptibles en sus primeras etapas. Para cuando aparecen señales como la ictericia (coloración amarillenta de la piel) o el dolor abdominal, la patología ya se ha extendido a otros órganos.

Sin embargo, este panorama está cambiando de forma acelerada. El fármaco de toma diaria oral denominado daraxonrasib ha demostrado un avance crucial en el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico, logrando prácticamente duplicar las tasas de supervivencia global en pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad, publica ScienceAlert.

El fin del paradigma del gen KRAS “inabordable”

Históricamente, las herramientas médicas para combatir los tumores pancreáticos avanzados se limitaban al uso de la quimioterapia tradicional. Si bien estos fármacos potentes destruyen las células de división rápida ralentizando la progresión de la enfermedad, su eficacia suele verse drásticamente limitada debido a la alta capacidad de las células tumorales para desarrollar resistencia biológica. Además, la quimioterapia actúa como un instrumento tosco que genera una destrucción generalizada de células, provocando daños colaterales significativos en tejidos sanos y severos efectos secundarios.

La clave del éxito del cáncer de páncreas radica en su genética: más del 90% de los tumores pancreáticos son causados por mutaciones en el gen KRAS, el cual codifica proteínas que funcionan como interruptores del crecimiento celular. Cuando este gen muta, el interruptor queda permanentemente atascado en la posición de “encendido”, ordenando a las células cancerosas multiplicarse sin fin. Durante décadas, la comunidad científica consideró que KRAS era una estructura “inabordable farmacológicamente” debido a que la superficie de su proteína es excepcionalmente lisa y carece de los bolsillos moleculares que los medicamentos estándar necesitan para unirse y desactivarla.

La innovación de daraxonrasib rompe este obstáculo mediante una estrategia indirecta de alta precisión:

La unión molecular: En lugar de intentar unirse directamente a la superficie lisa de KRAS, el fármaco se acopla a una molécula llamada ciclofilina A al interior de las células (encargada originalmente de ayudar al plegamiento tridimensional de las proteínas).

En lugar de intentar unirse directamente a la superficie lisa de KRAS, el fármaco se acopla a una molécula llamada al interior de las células (encargada originalmente de ayudar al plegamiento tridimensional de las proteínas). El bloqueo definitivo: Este nuevo complejo combinado sí es capaz de unirse firmemente a la proteína KRAS mutada activa, logrando inhibir por completo su capacidad de enviar señales para que las células cancerosas se multipliquen de forma descontrolada.

Resultados del ensayo clínico y el camino hacia la FDA

La empresa biotecnológica detrás del desarrollo del fármaco, Revolution Medicines, presentó el pasado 31 de mayo de 2026 los resultados oficiales de su ensayo clínico de fase 3, un estudio de alta rigurosidad realizado con 500 pacientes con cáncer de páncreas metastásico que ya habían recibido tratamientos quimioterapéuticos previos.

Los datos médicos fueron contundentes: en comparación con la quimioterapia estándar, daraxonrasib casi duplicó la supervivencia global de los enfermos, elevando el promedio de vida de 6,7 meses a 13,2 meses tras el diagnóstico. En términos generales, la terapia dirigida logró reducir el riesgo de muerte en los pacientes en un 60%.

El perfil de tolerancia del compuesto oral también mostró ventajas cualitativas frente a los tratamientos históricos. Si bien se registraron efectos secundarios frecuentes —tales como una erupción cutánea prominente que afectó a más del 86% de los participantes, estomatitis (llagas e hinchazón dolorosa dentro de la boca), diarrea, náuseas y vómitos—, los pacientes bajo el régimen de daraxonrasib tuvieron muchas menos probabilidades de interrumpir su tratamiento debido a toxicidades graves en comparación con la quimioterapia, experimentando una mejor calidad de vida y una reducción significativa del dolor.

El paso inmediato para el futuro de la molécula será la revisión regulatoria para determinar su paso definitivo a los recintos clínicos. Con los datos ya publicados, Revolution Medicines utilizará estos hallazgos para solicitar de forma formal la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y de otros organismos reguladores internacionales. Debido a que el cáncer de páncreas avanzado es notoriamente difícil de tratar, se prevé que esta terapia innovadora reciba una revisión acelerada o prioritaria, por lo que, de obtener el visto bueno, podría estar disponible en las clínicas de salud en cuestión de meses. Este hito representa un cambio de paradigma absoluto. Los investigadores ya prevén el diseño de nuevos ensayos clínicos que exploren terapias combinadas uniendo estos nuevos inhibidores de KRAS con otros fármacos, sentando las bases para tratamientos más precisos, personalizados y eficaces en los próximos años.