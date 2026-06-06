“Que se vayan todos”: Rangers estira su agonía y completa la primera rueda de la Primera B sin un solo triunfo / Twitter @Rangersdetalca_

Este sábado por la noche, 10.000 personas llegaron al Bicentenario Iván Azócar de Talca en busca de lo que a estas alturas parece un milagro: un triunfo de Rangers en la Primera B.

El elenco piducano tenía la chance de acortar distancias en la pelea por evitar el descenso, considerando que recibían al penúltimo de la tabla, Deportes Santa Cruz.

Sin embargo, pese al respaldo en las tribunas, el elenco que dirige Ivo Basay acumuló ocasiones de gol sin mayor profundidad.

Fue así como, en complemento, Deportes Santa Cruz aprovechó una pelota parada y al minuto 70, Filipe Orellana anotó el único gol del compromiso.

⚽️Goool de Santa Cruz en los 70, Felipe Orellana para el 0-1 ante Rangers en Talca pic.twitter.com/P8K0u62xaj — Pasión Por Los Deportes (@pasionporlosdep) June 7, 2026

Con el pitazo inicial, la euforia fue tal que Nicolás Guerrero, que salió lesionado, ingresó a la cancha en silla de ruedas para festejar junto a sus compañeros. Esto mientras se escuchaba con fuerza el “que se vayan todos” desde las tribunas, además de otro tipo de epítetos para el plantel y cuerpo técnico rojinegro por la magra campaña.

Así las cosas, Rangers se estancó en 3 puntos, sin sumar una sola victoria en la primera rueda de la Primera B, alejándose ya a 9 unidades de la salvación, pero con 15 partidos aún por disputar. Todo en un segundo semestre que se ve muy cuesta arriba para los del Piduco en pos de conservar su puesto en la categoría.