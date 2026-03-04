Programación equipos chilenos en Copa Libertadores 2026: ¿qué partidos se juegan hoy, 4 de marzo, y quién transmite por TV?
Este miércoles continúan las definiciones respecto de los clubes que avancen a la fase de grupos del máximo torneo continental.
Hoy, miércoles 4 de marzo, continúa el desarrollo de la fase 3 de la Copa Libertadores 2026.
Al respecto, los equipos que están en esta etapa buscan avanzar a la fase de grupos del torneo continental o, en caso de perder, se meterán en la fase zonal de la Copa Sudamericana.
Equipos chilenos en Copa Libertadores 2026
El encargado de representar a nuestro país en esta etapa será O’Higgins de Rancagua, que viene de eliminar a Bahía.
En la ida por la fase tres, los celestes jugarán ante Tolima, choque que se disputará a contar de las 21:30 horas en el estadio Codelco El Teniente.
Este partido será transmisión en vivo por las plataformas de ADN Deportes, y por TV en la señal de Chilevisión, ESPN y en streaming por Disney+.
