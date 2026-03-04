Gustavo Costas destaca el debut de Damián Pizarro en Racing: “Hizo las cosas correctamente”
El chileno fue titular y cumplió un papel clave en la victoria de la “Academia” sobre Atlético Tucumán.
Después de más de un mes de su llegada a Argentina, Damián Pizarro anoche debutó oficialmente con Racing, siendo titular en el triunfo 3-0 de su equipo ante Atlético Tucumán, por la octava fecha de la liga argentina.
El chileno dio una gran asistencia de taco para la apertura de la cuenta y se mantuvo en la cancha hasta el minuto 59, momento en que fue reemplazado por Tomás Conechny.
Luego del partido, el técnico de Racing, Gustavo Costas, fue consultado sobre la actuación de Damián Pizarro y se mostró contento con su desempeño. “Lo vi bien. Yo le dije que no era para ponerlo de entrada en el partido, porque él viene sin ritmo futbolístico”, señaló.
“Le pedí a Damián que, si podía, hiciera el esfuerzo, y la verdad es que entró bien. Le falta todavía, tiene que dar mucho más, pero para ser su primer partido y hace tanto que no jugaba, hizo las cosas correctamente”, concluyó el DT de 63 años.
