;

VIDEO. Barcelona quedó al borde de la hazaña: Atlético de Madrid avanza a la final de la Copa del Rey

A pesar de ganar el encuentro, la diferencia de goles no les fue suficiente en el global para llegar a la instancia final del torneo.

Damián Riquelme

Getty Images

Getty Images / Quality Sport Images

En el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid goleó al Barcelona por 4-0 con un autogol de Eric García, más los tantos de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

En la vuelta en el Camp Nou, este martes,, los entrenados por Hansi Flick tenían la difícil misión de remontar el encuentro con cuatro goles en contra. Sin embargo, Marc Bernal y Raphinha adelantaron a los “culés” en el primer tiempo.

Revisa también:

ADN

Posteriormente, en la segunda mitad, los “azulgranas” salieron al ataque, dominando gran parte del tiempo el balón. Al minuto 72, nuevamente Marc Bernal apareció para darle esperanza al Barcelona, que quedaba a un gol del empate.

Sin embargo, con un final agónico, Barcelona no pudo dar vuelta el marcador, y con este resultado global de 4-3, le alcanza al Atlético de Madrid para avanzar a la final de la Copa del Rey.

La última vez que estuvieron en esta instancia fue en la temporada 2012-2013, cuando se coronaron campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

De esta manera, los “colchoneros” quedan a la espera de conocer a su rival, el cual se resolverá mañana miércoles en el duelo entre el Athletic Club y la Real Sociedad.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad