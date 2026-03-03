En el partido de ida por la semifinal de la Copa del Rey, el Atlético de Madrid goleó al Barcelona por 4-0 con un autogol de Eric García, más los tantos de Antoine Griezmann, Ademola Lookman y Julián Álvarez.

En la vuelta en el Camp Nou, este martes,, los entrenados por Hansi Flick tenían la difícil misión de remontar el encuentro con cuatro goles en contra. Sin embargo, Marc Bernal y Raphinha adelantaron a los “culés” en el primer tiempo.

Posteriormente, en la segunda mitad, los “azulgranas” salieron al ataque, dominando gran parte del tiempo el balón. Al minuto 72, nuevamente Marc Bernal apareció para darle esperanza al Barcelona, que quedaba a un gol del empate.

BERNAL MARCA DE NOVO!



FALTA UM GOL!



Barcelona 3-0 Atlético de Madrid.pic.twitter.com/1QVsvH3Wsx — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) March 3, 2026

Sin embargo, con un final agónico, Barcelona no pudo dar vuelta el marcador, y con este resultado global de 4-3, le alcanza al Atlético de Madrid para avanzar a la final de la Copa del Rey.

La última vez que estuvieron en esta instancia fue en la temporada 2012-2013, cuando se coronaron campeones ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

De esta manera, los “colchoneros” quedan a la espera de conocer a su rival, el cual se resolverá mañana miércoles en el duelo entre el Athletic Club y la Real Sociedad.