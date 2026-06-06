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Expareja de reconocido futbolista rechazó ingresar a ‘Volverías con tu ex? 2′: “Hay que darse la oportunidad en el amor”

“Me gusta mi independencia, estar con mis niños, que son mi prioridad”, comentó la también creadora de contenidos

Nicolás Lara Córdova

Expareja de reconocido futbolista rechazó ingresar a ‘Volverías con tu ex? 2′: “Hay que darse la oportunidad en el amor”

A pocos días del estreno del reality de Mega Volverías con tu ex? 2, se dio a conocer que la expareja de Eduardo Vargas, Daniela Colett, rechazó ingresar al programa.

La brasileña declinó la invitación de Mega, ya que actualmente mantiene una relación con un surfista brasileño, motivo por el que no quiso sumarse al encierro.

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Es muy buen hombre, gracias a Dios. Él vive en Hawái y yo en Porto Alegre, así que estamos en contacto todo el tiempo. Él viaja o yo”, comentó Daniela Colett en conversación con Las Últimas Noticias.

Además, reveló que conoció a su actual pareja gracias a su entrenadora de surf, quien es mejor amiga del hombre, cuya identidad prefiere mantener en reserva.

Empezamos a hablar y descubrimos que conectamos en muchas cosas. Ambos somos muy deportistas y amamos la naturaleza”, agregó.

Cada dos meses tratamos de vernos. Ahora estuve en su casa y fue muy bonito, muy relajado todo y con muy buenas olas”, indicó.

Al ser consultada sobre si aún cree en el amor, Colett respondió que sí y aseguró que “me gusta mi independencia, estar con mis niños, que son mi prioridad, pero también hay que darse la oportunidad en el amor”.

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