Mauricio Pellegrino, exjugador y técnico nacido en Córdoba, llegó a Universidad de Chile en diciembre de 2022 para hacerse cargo de un “Romántico Viajero” que había terminado en la posición número 13 de la tabla en la temporada pasada, a tan solo tres puntos del descenso.

Lamentablemente, el argentino, a lo largo de la temporada, no logró sacar a flote a la U y estuvo lejos de armar un equipo competitivo. En 32 partidos que alcanzó a dirigir, logró más partidos perdidos que ganados (13-12). Sin embargo, los “azules” terminaron en la novena posición, una mejora significativa en comparación con temporadas pasadas.

Luego de su paso por el CDA, Mauricio Pellegrino “cruzó el charco” para arribar en España asumiendo el banquillo del Cádiz. En los “limoneros”, su rendimiento fue mucho peor, pues solamente pudo dirigir en 17 encuentros, de los cuales vio la derrota en siete oportunidades.

Lamentablemente, el equipo “gaditano” terminó descendiendo de la máxima categoría del fútbol español, pero el destino le tendría algo preparado a un Pellegrino que no podía sumar trofeos como entrenador.

Su llegada a Lanús

Después de su paso por Vélez Sarfield en 2020, el argentino retornaba a su país después de cinco años para firmar como DT de Lanús. Tras asumir el desafío en un contexto de transición, Mauricio Pellegrino apostó por imponer rápidamente su idea de juego, con un plantel que mezclaba experiencia y proyección, sentando así las bases de un proyecto que, con el paso de los meses, terminaría llevando al club a lo más alto del plano continental.

En su primera temporada en el torneo trasandino, el “Granate” terminó en la séptima posición del Grupo B y posteriormente quedó eliminado por Boca Juniors en octavos de final.

En el plano internacional, Lanús construyó una campaña sólida en Copa Sudamericana, que tuvo su punto de inflexión en las semifinales, donde superó a Universidad de Chile con un empate 2-2 en Santiago y una victoria definitiva por 1-0 en la vuelta disputada en “La Fortaleza”.

Ya en la gran final, celebrada en el Estadio Defensores del Chaco, el equipo de Pellegrino mantuvo su orden táctico frente a Atlético Mineiro, igualando 0-0 tras los 120 minutos de juego. En tanda de penales lograron imponerse 5-4, consolidando así el primer título oficial de la carrera de Pellegrino y el segundo trofeo de este certamen para la institución.

NAHUEL LOSADA: EL ARQUERO DEL GRANATE LE ATAJÓ EL PENAL A VITOR HUGO Y LANÚS ES EL CAMPEÓN DE LA CONMEBOL #SUDAMERICANA.



Recopa Sudamericana 2026

Tras haber ganado la ida por 1-0 en Argentina, el equipo de Pellegrino se presentó este jueves en el mítico Maracaná con una propuesta de resistencia, logrando abrir el marcador por intermedio de Rodrigo Castillo.

Aunque el Flamengo dio vuelta el resultado en el tiempo reglamentario (2-1), el DT “granate” mantuvo la calma y la convicción táctica de sus dirigidos, quienes llevaron el partido al tiempo suplementario.

Fue allí donde la estrategia y la garra impuestas por el técnico dieron sus frutos: con un cabezazo de José Canale a poco del final y una corrida agónica de Dylan Aquino en el último suspiro, Lanús selló un 3-2 histórico que, sumado a la ventaja del primer partido, le otorgó un global de 4-2 y la gloria absoluta en suelo brasileño.

De esta manera, con esta doble consagración continental, representa la redención definitiva para Mauricio Pellegrino, quien ha logrado silenciar cualquier duda sobre su capacidad para los grandes escenarios, tras años de críticas y resultados esquivos.