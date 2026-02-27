;

O’Higgins ya tiene horarios para su llave contra Deportes Tolima por Copa Libertadores

Este viernes, Conmebol publicó los horarios para los cruces de la tercera y última fase clasificatoria de la máxima justa continental.

Damián Riquelme

FOTO: MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO

FOTO: MARIO GOMEZ/AGENCIA UNO / Mario Gomez/Agencia Uno

Este miércoles, O’Higgins logró una hazaña al alcance de muy pocos en un partido infartante al imponerse a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Considerando el sorteo de los cruces, su próximo rival será Deportes Tolima de Colombia, elenco que viene de eliminar a Deportivo Táchira de Venezuela en una llave que también se definió en tanda de los 12 pasos.

Revisa también:

ADN

Esta llave está programada para iniciar en el estadio El Teniente en Rancagua el 4 de marzo, a las 21:30 horas de Chile.

En tanto, la vuelta se disputará en Estadio Manuel Murillo Toro en Colombia el 11 de marzo al mismo horario que la ida.

De esta manera, O’Higgins buscará clasificar de manera definitiva a la fase de grupos Copa Libertadores, zona que disputó por última vez en 2014, donde participó en fase de grupos de la máxima cita continental tras haber sido campeón nacional en 2013.

Contenido patrocinado

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: &#039;Si sigue así, en cualquier momento...&#039;

Tita Ureta recibe inesperados comentarios por su actitud en el backstage del Festival de Viña: 'Si sigue así, en cualquier momento...'

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

La regla de los 3 minutos: El truco para un tener un cabello de salón

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Recordado ex periodista de Mega es detenido por presunta agresión a su pareja

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum &#039;Respira&#039;

Beto Cuevas estrena “De Volver a Comenzar” y adelanta su próximo álbum 'Respira'

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Reaparece fan de Mon Laferte que se hizo viral por llorar en su show en Viña 2017 y esto fue lo que dijo

Un increíble fina: &#039;El caballero de los Siete Reinos&#039; alcanza un nuevo récord

Un increíble fina: 'El caballero de los Siete Reinos' alcanza un nuevo récord

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: &#039;Fue una falta de respeto&#039;

Hermano de Selena Quintanilla critica duramente el homenaje en el Festival de Viña 2026: 'Fue una falta de respeto'

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

¿Ya está acá? DJO habría llegado a nuestro país en la previa de su presentación en Lollapalooza Chile 2026

U2, riesgo y reinvención: lo que significó &#039;No Line on the Horizon&#039;

U2, riesgo y reinvención: lo que significó 'No Line on the Horizon'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad