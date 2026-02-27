O’Higgins ya tiene horarios para su llave contra Deportes Tolima por Copa Libertadores

Este miércoles, O’Higgins logró una hazaña al alcance de muy pocos en un partido infartante al imponerse a Bahía en Brasil mediante lanzamientos penales para clasificar a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Considerando el sorteo de los cruces, su próximo rival será Deportes Tolima de Colombia, elenco que viene de eliminar a Deportivo Táchira de Venezuela en una llave que también se definió en tanda de los 12 pasos.

Esta llave está programada para iniciar en el estadio El Teniente en Rancagua el 4 de marzo, a las 21:30 horas de Chile .

En tanto, la vuelta se disputará en Estadio Manuel Murillo Toro en Colombia el 11 de marzo al mismo horario que la ida .

De esta manera, O’Higgins buscará clasificar de manera definitiva a la fase de grupos Copa Libertadores, zona que disputó por última vez en 2014, donde participó en fase de grupos de la máxima cita continental tras haber sido campeón nacional en 2013.