Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de febrero, y quién transmite? / MAURICIO TORO/AGENCIA UNO

Hoy, viernes 27 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos arrancarán a la segunda jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 27 de febrero comenzará a las 18:00 horas, en el estadio El Cobre, donde Cobresal se medirá ante Deportes La Serena. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 20:30 horas, Unión La Calera recibirá a Audax Italiano en el Nicolás Chahuán, duelo que tendrá a Cristián Galaz como árbitro y que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso del balompié nacional arrancará su acción a contar de las 18:00 horas, cuando Deportes Recoleta enfrente a Unión Española en el Municipal de Recoleta. Nicolás Pozo será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz se medirá ante Cobreloa en el estadio Joaquín Muñoz García, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports.