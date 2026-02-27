Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de febrero, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.
Hoy, viernes 27 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.
Dos de estos encuentros darán inicio a la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos arrancarán a la segunda jornada de la Primera B.
Campeonato Nacional 2026
La programación del fútbol chileno hoy 27 de febrero comenzará a las 18:00 horas, en el estadio El Cobre, donde Cobresal se medirá ante Deportes La Serena. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.
Luego, a contar de las 20:30 horas, Unión La Calera recibirá a Audax Italiano en el Nicolás Chahuán, duelo que tendrá a Cristián Galaz como árbitro y que será transmisión de TNT Sports Premium.
Primera B
El ascenso del balompié nacional arrancará su acción a contar de las 18:00 horas, cuando Deportes Recoleta enfrente a Unión Española en el Municipal de Recoleta. Nicolás Pozo será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.
Luego, desde las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz se medirá ante Cobreloa en el estadio Joaquín Muñoz García, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports.
