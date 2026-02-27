;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 27 de febrero, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este viernes contempla dos duelos del Campeonato Nacional 2026 y otros dos de la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, viernes 27 de febrero, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla tres partidos.

Dos de estos encuentros darán inicio a la quinta fecha del Campeonato Nacional 2026 y otros dos arrancarán a la segunda jornada de la Primera B.

Campeonato Nacional 2026

La programación del fútbol chileno hoy 27 de febrero comenzará a las 18:00 horas, en el estadio El Cobre, donde Cobresal se medirá ante Deportes La Serena. Héctor Jona será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 20:30 horas, Unión La Calera recibirá a Audax Italiano en el Nicolás Chahuán, duelo que tendrá a Cristián Galaz como árbitro y que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso del balompié nacional arrancará su acción a contar de las 18:00 horas, cuando Deportes Recoleta enfrente a Unión Española en el Municipal de Recoleta. Nicolás Pozo será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

Luego, desde las 20:30 horas, Deportes Santa Cruz se medirá ante Cobreloa en el estadio Joaquín Muñoz García, con arbitraje de Fabián Reyes y transmisión de TNT Sports.

